شكرا لقرائتكم خبر عن "رجال" الطائرة أمام الكونغو فى البطولة الأفريقية بتونس.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه اليوم الأربعاء، منتخب رجال الكرة الطائرة الأول نظيره الكونغو الديمقراطية في ختام لقاءاته بالبطولة الأفريقية بتونس، حيث يقع المنتخب الوطنى فى المجموعة الثانية التى تضم كلاً من، الكاميرون والمغرب وبوروندى والكونغو.

وشهدت مشاركة منتخب الفراعنة فى البطولة تحقيق الفوز على المغرب 3 / 1 ثم بوروندى 2 /0 قبل أن يلتقى الكاميرون أمس الثلاثاء.

تضم قائمة منتخب مصر فى هذه البطولة كلاً من: حسام يوسف، أحمد فتحى، أحمد صلاح، هشام يسرى، محمد عادل، رشاد شبل، عبد الرحمن سعودى، محمد محسن، أحمد سعيد، أحمد يوسف، عمر نجيب، أحمد ضياء، أحمد عبد العال، وأحمد عبد العال درونكة.

ويرأس البعثة أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس اتحاد الطائرة، حيث تخلف عن السفر عبد الله عبد السلام نجم المنتخب لظروف مرضه.