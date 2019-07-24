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الطلائع يعود للتدريب على فترتين فى معسكر الإسماعيلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود فريق طلائع الجيش للتدريب على فترتين صباحًا ومساءً بمعسكره المغلق بالإسماعيلية استعدادًا للموسم الجديد .

وخاض لاعبو فريق طلائع الجيش المران الصباحى أمس فى الجيم فيما قرر البرازيلى سيرجيو فارياس، المدير الفنى للفريق، منح اللاعبين راحة من المران المسائى لالتقاط الأنفاس بعد ثلاثة أيام من التدريب الصباحى والمسائى بمعسكر الإسماعيلية .

وكان الجهاز الفنى للطلائع أعلن موعد المعسكر الأول بالإسماعيلية فى الفترة من 20 يوليو الحالى حتى 27 من نفس الشهر، ويلاقى الطلائع نظيره خورفكان شارقة الإماراتى وديًا فى 31 يوليو الحالى، ثم ينطلق المعسكر الثانى بالإسكندرية فى الفترة من 1 أغسطس حتى 8 من نفس الشهر.

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وتعاقد طلائع الجيش مع 6 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهى: إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى، وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز، وإسلام فؤاد من المقاولون العرب ووليد حسن من المصرى.

وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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