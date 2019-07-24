رياضة | موعد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي والقنوات الناقلة في الدوري يوم الأربعاء 24/7/2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي والقنوات الناقلة في الدوري يوم الأربعاء 24/7/2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي الزمالك بقيادة مدربه خالد جلال، مع منافسه فريق الإسماعيلي يوم الأربعاء 24 يوليو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعادل الفريق الأبيض في المباراة الماضية أمام نادي الجونة، بنتيجة التعادل هدفين مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الجونة بالغردقة، مما أفقده فرصة الحصول على بطولة الدوري دون تعثر النادي الأهلي أمام فريق المقاولون العرب.

واستقر خالد جلال المدير الفني للنادي الزمالك على التشكيلة الأساسية، والتي سيدخل بها الفريق لمواجهة فريق الإسماعيلي، وجاءت التشكيلة المتوقعة كالتالي :-

حراسة المرمى : عمر صلاح.

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خط الدفاع : حمدي النقاز - محمود علاء - الونش - عبدالله جمعة.

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد ابراهيم - أحمد سيد زيزو - حميد أحداد.

خط الهجوم : عمر السعيد.

وستذاع مباراة فريق الزمالك، ضد نادي الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قناتي "Nile sport" وأيضاً "ON sport HD" الرياضية، حيث ستقام في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.