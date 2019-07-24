شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبة يوفنتوس تفتح النار على اليوفي بسبب اتهام رونالدو بالاغتصاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتحت بيترونيلا إكروث، لاعبة يوفنتوس السابقة، النار على إدارة اليوفى بعدما أطلقت تصريحات مثيرة ضد إدارة السيدة العجوز، فيما يتعلق بتعاملها مع قضية اتهام كريستيانو رونالدو باغتصاب إحدى الفتيات بأمريكا.

وقررت المدافعة السويدية صاحبة الـ29 عامًا الرحيل عن يوفنتوس بعد موسم واحد بسبب تلك القضية والأجواء داخل النادى، ورفضت الاستمرار مع السيدة العجوز وعادت إلى فريقها ديورجاردين فى الدورى السويدى مرة أخرى، بسبب عدم شعورها بالارتياح داخل اليوفى بسبب هذه القضية والأجواء المحيطة بها.

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وقالت بيترونيلا فى تصريحات لصحيفة «إكسبريسن» السويدية، «لا يمكنك فعل كل شىء تريده، فى يوفنتوس تشعر قليلًا كما لو كنت فى السجن، ولكن هناك الكثير من الأشياء الخفية التى لا يمكن للأسف التحدث عنها».

وأضافت لاعبة يوفنتوس السابقة: «بعض الأشياء يجب على الشخص ألا يفعلها والبعض الآخر مسموح به، هناك حدود لكل شىء، تشعر قليلًا أنك قد تفقد نفسك ومبادئك، من أنت وماذا يمكنك أن تفعل، ما يمكنك القيام به، لقد كانت الأجواء صعبة للغاية فى يوفنتوس.. قضية رونالدو والاغتصاب؟، اللاعبات لم يتمكنّ من الحديث عن هذا الأمر، ولا يمكنك التفكير فى تلك الأشياء مطلقًا، عليك فقط أن تفكر فى الحفاظ على قيم النادى بهذه الطريقة».

واختتمت: «شعرت وقتها أن آرائى الخاصة لم يعد لها أهمية خلال وجودى فى هذا النادى، عليك أن تبقى فمك مغلقًا، لقد انتقلت إلى يوفنتوس وعليك أن تدافع عنه سواء كان على صواب أو على خطأ وهذا هو مفهوم المسؤولين هناك».

يذكر أن صحيفة «دير شبيجل» الألمانية، كانت قد نشرت قبل أشهر مستندات تؤكد تورط النجم البرتغالى فى جريمة اغتصاب سيدة تدعى كاثرين مايورجا بلاس فيجاس تعود لعام 2009، ولكن خرج صاروخ ماديرا ومحاميه لنفى صحة هذه الاتهامات.