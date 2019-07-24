شكرا لقرائتكم خبر عن «مبولحي» يرفض الاستمرار بالدوري السعودي بعد تألقه في «كان 2019» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «الشباك» الجزائرية، أن رايس وهاب مبولحى، حارس منتخب الجزائر، وفريق الاتفاق السعودى، قد تلقى عددا من العروض الاحترافية فى أوروبا بعد تألقه فى بطولة أمم إفريقيا وحصوله على جائزة أفضل حارس فى البطولة الإفريقية.

وقالت الصحيفة، إن مبولحى اتخذ قرار الرحيل من نادى الاتفاق السعودى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، على الرغم من ارتباطه بعقد حتى عام 2022، ولكنه يرغب فى خوض تجربة احتراف أوروبية جديدة.

وكان حارس المنتخب الجزائرى قد حصل على «القفاز الذهبى» فى بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعدما قد مستوى مميزا للغاية مع محاربى الصحراء حيث لم تستقبل شباكه سوى هدفين طوال مشوار الجزائر فى البطولة الإفريقية.

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وأشارت الصحيفة إلى أن حارس مرمى الاتفاق سينضم لمعسكر الفريق فى سلوفينيا، يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، عقب انتهاء فترة الراحة بعد اختتام بطولة أمم إفريقيا.

ومن المنتظر أن يعقد مبولحى جلسة مع مسؤولى الاتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل حسم مصيره من عروض الاحتراف فى الميركاتو الصيفى الجارى.

ويعد مبولحى من أبرز عناصر فريق الاتفاق السعودى بعد ما ظهر بشكل مميز خلال الموسم الماضى ومع المنتخب الجزائرى فى كأس الأمم الإفريقية، ولكن الإصابة أبعدته عن فريق الاتفاق خلال الدور الثانى من بطولة الدورى السعودى للمحترفين.

ونجح مبولحى فى الحصول على بطولة كأس الأمم الإفريقية مع منتخب الجزائر، عقب الفوز على السنغال بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت الجمعة الماضى على استاد القاهرة.

يذكر أن مبولحى كان قد ظهر مع منتخب الجزائر فى بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل، ولمع بريقه بعدما تألق مع محاربى الصحراء حينذاك.