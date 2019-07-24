شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يرفض اعتماد إلغاء بند الـ٨ سنوات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسؤولو اتحاد الكرة اعتماد إلغاء بند الـ٨ سنوات من انتخابات اتحاد الكرة المقبلة والتي لم يتحدد موعدها النهائي حتي الآن بعد إلغاء البند خلال الجمعية العمومية الأخيرة للجبلاية في فبراير الماضي. وأرجع مسؤولو اتحاد الكرة عدم اعتماد إلغاء بند ال٨ سنوات ، لسببين الأول هو عدم إخطار المجلس السابق برئاسة هاني أبو ريدة والذي تقدم باستقالة هو و مجلسه بعد خروج منتخب مصر من دور ال١٦ لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر في الفترة من ٢١ يونيو حتي ١٩ يوليو الجاري بعد الهزيمة أمام منتخب جنوب افريقيا بهدف دون رد، الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بتعديلات الجمعية العمومية، والسبب الثاني عدم إخطار اللجنة الأوليمبية المصرية والدولية بالتعديلات ليتم العمل رسميا بالتعديلات الموجودة مسبقا والتي من بينها استبعاد اي مرشح خاض دورتين متتاليتين وينطبق عليه بند الـ٨ سنوات.

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