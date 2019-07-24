شكرا لقرائتكم صبري المنياوي عن التفويت أمام الزمالك: نلعب لصالح الإسماعيلي فقط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد صبري المنياوي مدير الكرة في الإسماعيلي، ان الدراويش سيخوض اللقاء امام الزمالك من اجل مصلحة الفريق ولا يوجد أي حسابات اخرى للمباراة.
وقال المنياوي في تصريحات تلفزيونية: لم أقل أن الإسماعيلي سيلعب بـ غل أمام الزمالك، لن نلعب لصالح أحد ، نلعب لصالح الإسماعيلي فقط وشرف لنا التواجد في القلعة الصفراء
واردف: جماهير الإسماعيلي لا تقبل إلا بالفوز ، فعلاقة الإسماعيلي بالزمالك "زي أي نادي "
وافصح : " لينا ماتش عند كريم بامبو " كان يجيب ان يشارك امام الزمالك لكنه امتنع عن التدريبات
واتم كلماته : محمود متولي مصاب منذ مباراة الأهلي والإسماعيلي الأخيرة.
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