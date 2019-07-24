شاهد نتيجة مباراة ريال مدريد وارسنال اليوم في كأس الدولية للأبطال 2019

مباراة ريال مدريد وارسنال اليوم في مباريات ريال مدريد في الكأس الدولية للأبطال 2019 الجارية في الفترة الحالية في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي الأسفل ستجدون نتيجة وتفاصيل مباراة ريال مدريد وارسنال اليوم.

مباراة أرسنال وريال مدريد

مباراة ريال مدريد وارسنال اليوم ستنطق في تمام الساعة الحادية عشر قل منتصف الليل بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف نفس توقيت لندن، وفي تمام منتصف اليل “00.00” بتوقيت كل من الجزائر وتونس والمغرب، وفي الواحدة صباحا بعد منتصف الليل من يوم الأربعاء، بتوقيت مصر المحلي.

وستنطلق متابعة مباراة ريال مدريد وارسنال اليوم الودية في الكأس الدولية للأبطال 2019 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، في الساعة الثانية فجرا، وفي الثالثة فجرا بتوقيت الإمارات المحلي، وسلطنة عمان، هو توقيت بداية مشاهدة مباراة ريال مدريد وارسنال مباشرة.

نتيجة مباراة ريال مدريد وارسنال اليوم

في هذه الفقرة سنتابع معكم ملخص نتيجة مباراة ريال مدريد وارسنال اليوم مباشر في مباريات الكأس الدولية للأبطال 2019 أمريكا، الان بداية دخول لاعبي الفريقين إلى ارضية ملعب المباراة من اجل الإحماء البدني.

نهاية لاعبي ارسنال وريال مدريد من الإحماء والعودة إلى غرف الملابس، دقائق قليلة وتنطلق مشاهدة ريال مدريد وارسنال اليوم.

الآن دخول لاعبي الفريقين من جديد إلى أرضية ملعب مباراة اليوم.

هدف ارسنال الأول عن طريق اللاعب لكازيت في حدود الدقيقة العاشرة من علامة الجزاء.

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هدف ارسنال الثاني عن طريق اوبامينج في الدقيقة 24 من المباراة.

نهاي الشوط الأول من المباراة بتقدم أرسنال على ريال مدريد بهدفين دون رد.

هدف ريال مدريد الأول عن طريق جاريت بيل في تمام الدقيقة 52 من المباراة.

ثاني أهداف ريال مدريد في الدقيقة 59 من المواجهة، عن طريق اللاعب اسينسيو.

نهاية المباراة.

انتهت نتيجة مباراة ريال مدريد وارسنال اليوم في مباريات كأس الأبطال الدولية بأمريكا 2019، بنتيجة التعادل الإيجابي بين الطرفين هدفين مقابل هدفين، ليتم اللجوء إلى ضربات الجزاء، التي تمكن ريال مدريد من حسمها لصالحه ثلاثة مقابل إثنين.