هنا نتيجة مباراة ريال مدريد وارسنال اليوم المثيرة في كأس الأبطال 2019

مباراة ريال مدريد وارسنا اليوم هي ضمن مباريات الكأس الدولية للأبطال 2019 الجارية في الفترة والأيام الحالية في أمريكا، وفي الأسفل ستجدون تفاصيل نتيجة مباراة ريال مدريد وارسنال اليوم، بجانب موعد والقنوات الناقلة لمتابعة مباراة ارسنال اليوم ضد ريال مدريد.

ريال مدريد وارسنال اليوم

مباراة ريال مدريد وارسنال مباشر اليوم في مباريات اليوم في كأس الأبطال 2019 الدولية الودية، ستنطلق ابتداء من الأوقات التالية في الأسفل لمن يرغب في متابعة مباراة ريال مدريد وارسنال.

المنطقة التوقيت 23.00 بتوقيت غرينتش ولندن. 00.00 بتوقيت المغرب والجزائر وتونس. 01.00 من فجر يوم الأربعاء بتوقيت كل من مصر والسودان 02.00 من فجر يوم الأربعاء بتوقيت كل من مكة المكرمة والدوحة. 03.00 فجرا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

مباراة ريال مدريد وارسنال اليوم

أما القنوات الناقلة لممباراة ريال مدريد وارسنال اليوم، ستكون هي بعض القنوات الأوروبية المفتوحة، التي تعتبر القنوات المناقلة لمباراة اليوم بين ريال مدريد وأرسنال في كأس ألأبطال الودية 2019.

ومن بينها قناة varzish sport hd المفتوحة، بجانب قناة TRT Spor، هذا كما ستكون قناة polsat sport من بين القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد اليوم ضد أرسنال.

نتيجة مباراة ريال مدريد وارسنال

في هذه الفقرة سنتابع معكم نتيجة مباراة ريال مدريد وارسنال في مباريات الكأس الدولية للأبطال 2019 في الولايات المتحدة الأمريكية فتابعونا.

اجواء جميلة في مدرجات ملعب المباراة: الآن نهاية لاعبي ريال مدريد والارسنال من الإحماء والعودة إلى غرف الملابس.

تشكيلة ريال مدريد اليوم من المنتظر أن تعرف مشاركة العديد من اللاعبين الأساسين وبعض الأسماء الجدد الذي تعاقد معهم الفريق في الصيف الحالي على راسهم هازارد.

الان دخول لاعبي الفريقين إلى الملعب من جديد، دقائق وتنطلق مشاهدة ريال مدريد ارسنال مباشرة.

بداية مباراة ريال مدريد وارسنال الان.

الآن هدف أرسنال الأول في حدود الدقيقة العاشرة من المباراة عن طريق اللاعب اليكساندر لا كازيت من ضربة الجزاء.



نتيجة المباراة تشير إلى تقدم أرسنال بهدف دون رد.

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هدف أرسنال الثاني عن طريق اللاعب أوبامينج في حدود الدقيقة 24 من المباراة.

الدقيقة الثلاثون من المباراة، نتيجة المباراة هي تقدم أرسنال على ريال مدريد بهدفين دون رد.

الدقائق الأخيرة من شوط المواجهة الأول.

نهاية الشوط الأول من المباراة.

انتهت نتيجة مشاهدة ريال مدريد وارسنال في مجريات شوط المباراة الأول، بتقدم ارسنال بنتيجة هدفين دون رد، ليتأجل الحسم إلى مجريات شوط المباراة.

دخول لاعبي ريال مدريد وارسنال إلى ملعب المباراة من جديد.

الأن بداية مباراة ريال مديد وارسنال في مجريات شوط اللقاء الثاني.

الآن تقدم ارسنال على ريال مدريد بهدفين دون رد.

هدف ريال مدريد الأول عن طريق جاريت بيل في الدقيقة 54 من المباراة.

ثاني أهداف ريال مدريد ن طريق اسينسيو في تمام الدقيقة 59 من المباراة.

نهاية المباراة.

انتهت نتيجة مباراة ريال مدريد وارسنال اليوم، بنتيجة التعادل الإيجابي بين الفريقين هدفين مقابل هدفين، ليتم اللجوء إلى ضربات الجزاء، تمكن من خلالها ريال مدريد من الفوز ثلاثة مقابل إثنين.