ملخص أهداف مباراة ريال مدريد وأرسنال اليوم فى كأس الأبطال الدولية

نتيجة مباراه ريال مدريد وارسنال في كاس الابطال الدوليه هي المباراه الثانيه لفريق ريال مدريد في هذه البطوله وكان فريق ريال مدريد قد قابل فريق بايرن ميونخ الالماني في المباراه الاولى وتلقي هزيمه بثلاثيه مقابل هدف واحد للريال حاول اليوم فريق ريال مدريد ان يعوض هزيمته في هذه البطوله المباراة سوف تقام اليوم على ملعب FedExField

نتيجةمباراه ريال مدريد وارسنال

مباراه ريال مدريد و ارسنال في تمام الساعه الواحده صباحا من القاهره الثانيه صباحا بتوقيت السعوديه و قطر والعراق الثالث صباحا بتوقيت الامارات الثانيه عشره في توقيت الجزائر وتونس والمغرب

بدأ الشوط الأول

الدقيقة الثانية يقوم كريم بنزيمة لاعب الريال بتسديدة كرة بيساره من على حدود منطقة الجزاء و لكن يتصدى لها الحارس مارتينيز بنجاح.

ركلة جزاء لأرسنال نتيجة لمس ناتشو لاعب الريال للكرة بيدة بعد مراوغة رائعة من لاكازيت لنافاس و يضعها لاكازيت فى المرمى هدف للارسنال فى الدقيقة التاسعة

فى الدقيقة 15 من الشوط الأول يقوم الجهاز الفنى لريال مدريد بقيادة زين الدين زيدان بعمل التبديل الاول بدخول رافاييل فاران و هو مدافع فى الريال وخروج لوكا يوفيتش بعد أن تم طرد ناتشو

الدقيقة 23 جووووووووووووووول الثاني لأوباميانج لاعب ارسنال

الهدف جاء نتيجة تمريرة سحرية من لاكازيت لاعب الارسنال لاوبيانج الذى ينطلق بالكرة خلف مدافعي ريال مدريد ثم يراوغ أوبا الحارس ويضع الهدف الثانى للارسنال

الدقيقة 34 رغم النقص العدد الريال بعد طرد ناتشو الا أن هناك ضغط متواصل بدون خطورة حقيقية على المرمى.

فى الدقيقة 38 يلتقى سوكراتيس بطاقة صفراء بعد قيامه باعاقة كروس في منتصف الملعب.

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الدقيقة 42 كروس يقوم بتسديد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء تصطدم بهازارد وتخرج خارج الملعب.

انتهى الشوط الاول 2/0 لصالح الارسنال

ملخص الشوط الأول استغل فريق الأرسنال حالة الطرد فى صفوف الريال للاعب ناتشو الذى أخطأ خطا فادحا و لمس الكرة بيده و تسبب فى ضربة الجزاء والهدف الاول للارسنال و رغم التغيير الذى اجراه زيدان بنزول مدافع وسحب مهاجم الا أن لاعبى أرسنال استغلوا النقص العددى و استطاع اوبيانج بمهارته فى احراز الهدف الثانى للارسنال و باءت محاولات الريال بالفشل فى احراز أى اهدف ورغم طرد لاعب من ارسنال

الشوط الثانى بدأ منذ قليل والنتيجة 2/0 للارسنال

الدقيقة 56 جاريث بيل يضع الهدف الاول للريال

هدف بيل جاء من عدة تمريرات رائعة من جانب الريال تصل الكرة لأيسكو فى منطقة الجزاء و مرر ايسكو لأسينسيو ولكن يتدخل الحارس مارتينيز و بعد ذلك تصل الكرة لجاريث بيل أمام المرمى الخالي ليسجل هدف

الدقيقة 59 اسيستو لاعب الريال يضع الهدف الثانى وهدف التعادل لتصبح النتيجة 2/2

مارسيلو لاعب الريال أنطلق بالكرة من الجانب الأيسر و مررها رائعة لأسينسيو داخل منطقة الجزاء الذي سدد ها بيسراه بقوة لتسكن الكرة الشباك.

الدقيقة 78 النتيجة حتى الآن التعادل بهدفين لكل فريق

مر من أحداث الشوط الثانى من المباراة 88 دقيقة والنتيجة 2/2 حتى الان

انتهت المباراة 2/2