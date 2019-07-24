نتيجة مباراة ريال مدريد وأرسنال وتعادل ايجابى بين الفريقين بعد مباراة رائعة

نتيجة مباراة ريال مدريد وأرسنال مباراه ريال مدريد وارسنال اليوم الأربعاء 24 يوليو 2019، في اطار كاس الابطال الدوليه فريق ريال مدريد لعب مباراة منذ يومين ضد فريق بايرن ميونخ الالماني لكنه تعرض فى هذه المباراة للهزيمه بثلاثيه مقابل هدف واحد للريال حاول بينما فاز الارسنال و سوف تقام اليوم على ملعب FedExField

نتيجة مباراة ريال مدريد وأرسنالمباراة ريال مدريد وأرسنال

نتيجة مباراة ريال مدريد وأرسنال التى بدأت في تمام الساعه الواحده صباحا من القاهره الثانيه صباحا بتوقيت السعوديه و قطر والعراق الثالث صباحا بتوقيت الامارات الثانيه عشره في توقيت الجزائر وتونس والمغرب

الشوط الاول بين الريال والارسنال بدأ الآن

بعد مرور دقيقتين كريم بنزيمة سدد كرة من على حدود منطقة الجزاء يصدها الحارس مارتينيز بنجاح.

فى الدقيقة التاسعة من الشوط الاول يحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح فريق أرسنال نتيجة لمس ناتشو لاعب الريال للكرة بيدة و يضعها لاكازيت فى المرمى هدف للارسنال

فى الدقيقة 15 من الشوط الأول بعد قيام حكم المباراة طرد ناتشو يقوم الجهاز الفنى لريال مدريد ب بعمل التبديل الاول بدخول رافاييل فاران و هو مدافع فى الريال وخروج لوكا يوفيتش وهو مهاجم

الدقيقة 23 الهدف الثاني لأوباميانج. مهاجم أرسنال

ستصف لكم الهدف الثانى للارسنال و الذى جاء نتيجة تمريرة سحرية بكعب القدم من لاكازيت لاوبيانج الذى ينطلق بالكرة خلف مدافعي الريال ثم يراوغ أوبا الحارس ويضع الهدف الثانى للارسنال

انذار لكاربخال بعد اعاقة اوزيل وضغط شديد من جانب ريال مدريد لاحراز هدف

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يتلقى سوكراتيس طرد نتيجة انذارين و تدخل متهور على مودريتش.

الدقيقة 42 يقوم كروس بتسديد كرة قوية تصطدم بهازارد وتخرج خارج الملعب ومازال ارسنال متقدم بهدفين مقابل لاشىء

الشوط الاول انتهى 2/0 للارسنال

نقدم لكم ملخص لأحداث الشوط الأول من مباراة ريال مدريد و الارسنال حيث استغل فريق الأرسنال حالة الطرد فى صفوف الريال للاعب ناتشو مدافع الريال الذى أخطأ خطا فادحا و لمس الكرة بيده و تسبب فى ضربة الجزاء والهدف الاول للارسنال و رغم التغيير الذى اجراه زيدان بنزول مدافع وسحب مهاجم الا أن لاعبى أرسنال استغلوا النقص العددى و استطاع اوبيانج بمهارته فى احراز الهدف الثانى للارسنال و باءت محاولات الريال بالفشل فى احراز أى اهدف ورغم طرد لاعب من ارسنال

الشوط الثانى بدأ منذ قليل والنتيجة حتى الان 2/0 للارسنال

الدقيقة 60 النتيجة اصبحت 2/2 بين الفريقين أحرز الهدفين لفريق ريال مدريد جاريث بيل واسيستو

الدقيقة 66 فينيسيوس جونيور لاعب الريال يرسل كرة عرضية لداخل منطقة جزاء أرسنال و يسددها جاريث بيل تسديدة مباشرة والحارس تصدى لها ببراعة.

الدقيقة 78 من الشوط الثانى النتيجة حتى الآن التعادل بهدفين لكل فريق

الشوط الثانى النتيجة حتى الان تعادل 2/2 بين ارسنال و ريال مدريد

انتهت المباراة 2/2