بعد انتهاء أمم أفريقيا.. تذكرتي: المنظومة نجحت ومصر ثاني دولة تطبقها

هاني حسين



قال أحمد عبادة، مدير عمليات شركة تذكرتي، إننا ثاني دولة في العالم تطبق منظومة بطاقة المشجع وربطها بتذكرة حضور المباريات واستطعنا الانتهاء من المنظومة في 3 أشهر.

وأضاف أحمد عبادة في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أنه تم إجراء اختبارات كثيرة على المنظومة للتأكد من فعاليتها وسهولة تعامل الجماهير معها.

من جانبها قالت ليديا متى، مسئول التسويق بشركة تذكرتي، إنه كان هناك تخوف مع بداية تفعيل المنظومة لأنها يتم تطبيقها في مصر لأول مرة، ولكن كان هناك تجاوب من الجماهير...