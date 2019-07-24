هاني حسين
قال أحمد عبادة، مدير عمليات شركة تذكرتي، إننا ثاني دولة في العالم تطبق منظومة بطاقة المشجع وربطها بتذكرة حضور المباريات واستطعنا الانتهاء من المنظومة في 3 أشهر.
وأضاف أحمد عبادة في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أنه تم إجراء اختبارات كثيرة على المنظومة للتأكد من فعاليتها وسهولة تعامل الجماهير معها.
من جانبها قالت ليديا متى، مسئول التسويق بشركة تذكرتي، إنه كان هناك تخوف مع بداية تفعيل المنظومة لأنها يتم تطبيقها في مصر لأول مرة، ولكن كان هناك تجاوب من الجماهير...
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انتهاء أمم أفريقيا.. تذكرتي: المنظومة نجحت ومصر ثاني دولة تطبقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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