موعد مباراة الأهلى والمقاولون العرب فى الدوري العام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه النادى الأهلى اليوم الأربعاء نظيره المقاولون العرب، وهى المباراة التي يحتاج الفريق الأحمر للفوز بها لإعلانه بطلاً لبطولة الدوري العام هذا الموسم، بعد وصوله فى وقتها للنقطة 77، بغض النظر عن نتيجة مباراة القمة أمام الزمالك المقرر إقامتها يوم 28 يوليو الجاري.
موعد مبارة الأهلى والمقاولون العرب فى الدوري العام
تنطلق مباراة الأهلى والمقاولون العرب فى تمام الساعة الثامنة مساء، وهو نفس توقيت مباراة الزمالك والإسماعيلي، والتي فى حالة تحقيق الزمالك لأى نتيجة فيها بخلاف الفوز، سيتوج الأهلى أيضًا ببطولة الدوري العام، حتى فى حالة تعادله أو هزيمته أمام المقاولون العرب.الأهلى يعسكر للذئاب ويستقر على التشكيل
ودخل النادي الأهلى بداية من أمس الثلاثاء معسكرًا مغلقًا فى الإسكندرية، عقب انتهاء مران الفريق، استعداداً لمواجهة الذئاب، فى الوقت الذى قرر الجهاز الفني البقاء فى برج العرب بعد المباراة، استعدادًا لمواجهة الزمالك المقرر إقامتهما الأحد المقبل.
واستقر لاسارتي على معظم عناصر التشكيل الأساسي فى مواجهة الذئاب حيث يحرس محمد الشناوى المرمى وأمامه رباعي الدفاع علي معلول وأيمن أشرف ورامي ربيعة وأحمد فتحى وفى الوسط حمدي فتحى وعمرو السولية وصالح جمعة ورمضان صبحي على أن يقود الهجوم جيرالدو ووليد أزارو.
الأهلى يفقد ياسر إبراهيم وسعد ونيدفيد وإكرامى أمام المقاولون
ويفقد الأهلى فى مواجهة المقاولون العرب خدمات العديد من نجومه أبرزهم ياسر إبراهيم بداعي الإيقاف، وسعد سمير ومحمد محمود وكريم نيدفيد والحارس شريف إكرامى بداعي الإصابة.
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