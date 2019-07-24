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موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى اليوم بالدوري المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الزمالك بقيادة خالد جلال مواجهة فى غاية الصعوبة أمام الإسماعيلى، ضمن مؤجلات الجولة 27 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث يتشبث الفارس الأبيض بالأمل الأخير نحو تحقيق لقب الدورى لهذا الموسم بالفوز على الدراويش، وتعثر الأهلى أمام المقاولون فى المباراة التى ستقام فى نفس التوقيت على ملعب برج العرب، خاصة بعدما تأزم موقف الزمالك بالتعادل المخيب أمام الجونة بنتيجة 2/2 فى المباراة التى جمعتهما الأحد الماضى على استاد الفريق الساحلى.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى

تقام مباراة الزمالك والإسماعيلى فى تمام الثامنة مساء اليوم الأربعاء على ستاد بتروسبورت، تعادل الزمالك مع الجونة، صعب مهمته نحو التتويج بدرع الدورى رقم 13 فى تاريخ القلعة البيضاء

ترتيب الزمالك والإسماعيلى

بعد التعادل مع الجونة تجمد الفريق الأبيض فى المركز الثالث برصيد 69 نقطة، بعدما خاض 32 نقطة، فاز فى 20 مباراة وتعادل فى 9 وخسر 3، وأحرز لاعبوه 62 هدف، واستقبلت شباكه 29 هدفا، فيما يحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 24 يوليو الجاري، وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

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كما يحتاج الأبيض إلى حصد الثلاث نقاط من الدراويش حيث تكمن أهميتهم بعيدًا عن الدورى فى حسم المشاركة رسمياً فى النسخة المقبلة من دورى أبطال أفريقيا حيث يحتل بيراميدز حاليًا المركز الثانى فى جدول الدورى برصيد 70 نقطة ولكنه أنهى مبارياته فى البطولة بشكل رسمى ويحتاج الزمالك إلى تخطيه لضمان المشاركة فى دورى الأبطال خاصة إن أى تعثر أمام الإسماعيلى أو الأهلى فى ختام الدورى قد يهدد مشاركة الأبيض فى تلك البطولة خاصة إن المركز الثالث سيدفع به إلى التواجد فى الكونفدرالية.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الاسماعيلى

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ومن المتوقع أن يخوض الزمالك مواجهة الدراويش بتشكل مكون من، عماد السيد فى حراسة المرمى، فى خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمود الونش، بهاء مجدى، وخط الوسط: طارق حامد محمود عبد العزيز وأمامهما فرجانى ساسى وأحمد سيد زيزو ومحمد إبراهيم، وفى خط الهجوم: عمر السعيد.

رباعى الإسماعيلى خارج الحسابات

وخرج من حسابات الإسماعيلى فى مباراة الليلة الرباعى "كريم بامبو ومحمود متولى ومحمود عبد العاطى دونجا ومحمد صادق "، لاعبو الفريق لأسباب مختلفة، حيث انقطع بامبو عن التدريبات بعد توقيعه للزمالك فيما يغيب دونجا بسبب وجود بند فى عقده يمنع مشاركته أمام الفريق الأبيض بينما أنقطع محمود متولى عن المران بسبب إصابته، فيما يغيب محمد صادق للإصابة.

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وأصبحت فرص مشاركة الثنائى شيلونجو وباهر المحمدى فى مباراة الليلة كبيرة بعد انتظامهم فى التدريبات حيث عاد الأول من بلاده بعد فترة الراحة عقب خروج نامبيا من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى أقيمت بمصر فيما عاد المحمدى من بعد أداء مناسك العمرة.

 

 

 

 

 

 

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