النشرة الرياضية.. استعدادات الأهلي والزمالك.. ومواعيد مباريات مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز الأخبار في النشرة الرياضية عن يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2019.
اتحاد الكرة ينفي شائعات تحديد هوية المدير الفني للمنتخب
مصدر يكشف: ضربة قوية للأهلي بإعلان ثاني صفقاته الصيفية خلال ساعات
وكيل "أفشة" يكشف حقيقة صور التوقيع للأهلي
أول قرار من لجنة المسابقات بعد طرد أوباما أمام الجونة
خالد الغندور يتعرض لوعكة صحية وينشر صورته بالمستشفى
خالد جلال يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي
الكاف يعلن.. مواعيد مباريات مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2021
18 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة الزمالك
26 لاعبا في قائمة الأهلي للمقاولون والزمالك.. ومحسن ضمن 10 مستبعدين
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