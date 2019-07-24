غالي ينتقد كوبر.. ويؤكد: لم أندم على عدم المشاركة بكأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد حسام غالي، قائد منتخب مصر والنادي الأهلي الأسبق، على عدم شعوره بالندم لعدم المشاركة في كأس العالم 2018 مع منتخب مصر في روسيا.

وكان الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر، قد استبعد غالي من حساباته تماما بسبب أزمته الشهيرة بالتصفيات الأفريقية.

وصرح حسام غالي لقناة "أون سبورت" قائلا "لست نادما على عدم اللعب في كأس العالم، بالطبع هذا حلم لأي لاعب، لكن لم أكن لأعتذر عن أمر لم أفعله".

وواصل "كوبر طالبني بالاعتذار في وسائل الإعلام، لم أقم بأي خطأ على الاطلاق يستحق الاعتذار".

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وشدد "كنت قائد لمنتخب مصر والأهلي، كنت أدافع عن لاعبي الأهلي بالمنتخب، شاهدت أمر خطأ، وأبلغته لكوبر في الغرف المغلقة، وبعد ذلك تم استبعادي".

وأكد "لو كنت اختار مديرا فنيا للجونة بالطبع لم أكن لأتعاقد مع كوبر نظرا لأن طريقته وفلسفته لا تناسبني، هو مدرب دفاعي ويعتمد على مجموعة محدودة، لم نقدم كرة قدم جيدة معه".

ورحل كوبر عن تدريب منتخب مصر، بعد المشاركة السلبية للمنتخب في كأس العالم 2018 بروسيا وعدم الحصول على أي نقطة بالمجموعة الأولى بعد خسارة 3 مباريات.

واختتم "منتخب مصر يحتاج لمدرب أجنبي قوي الشخصية في الوقت الحالي".

الجدير بالذكر، أن هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري السابق لكرة القدم، قد قرر إقالة المكسيكي خافيير أجيري وجهازه المعاون بعد خروج مصر من دور الـ16 لكأس الامم الأفريقية 2019.