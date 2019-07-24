محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها نجوم ومسؤولو كرة القدم عن يوم الثلاثاء (23 يوليو 2019).
لاسارتي يتحدث عن.."صدفة" اكتشاف جريزمان.. وصلاح "مرآة" اللاعبين المصريين
ريبيري يوجه رسالة إلى شعب مصر بعد زيارته للأهرامات
محمود شبراوي يوضح لمصراوي سبب احتفاله بهدفه أمام الزمالك
أحمد ياسر ريان يوجه رسالة لجماهير الزمالك
الإسماعيلي: الحديث عن التفويت "عبيط"
المقاولون: نريد دخول التاريخ من بوابة الأهلي
أحمد ياسر ريان يكشف كواليس هدفه في الزمالك وموقفه من العودة للأهلي
أحمد حسن وسعد سمير يباركان لتريزيجيه الانتقال لأستون فيلا
الإسماعيلي يكشف سبب الغيابات أمام الزمالك
"عمري ما أزعل من الأهلي".. حسام غالي يكشف كواليس استقالته
حسام غالي يوضح.. هل يطلب من الجونة التخاذل أمام الأهلي؟
"قاتلنا من أجل جماهير الأهلي".. غالي يتحدث عن سوبر 2015
كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات الثلاثاء.. رسائل غالي.. اعتذار ريان.. وتهنئة لتريزيجيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.