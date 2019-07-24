كونميبول يعلن عقوبة ميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" عقوبة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد التصريحات النارية التي أطلقها بعد طرده في مباراة تشيلي (2-1) في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة "كوبا أمريكا".

وذكرت تقارير أرجنتينية نقلا عن بيان اتحاد "كونميبول" أنه تقرر إيقاف ميسي لمباراة واحدة فقط، بجانب فرض غرامة مالية قدرها 1500 دولار أمريكي، يتم خصمها تلقائيا من الاتحاد الأرجنتيني.

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وأوضح البيان أنه لا يوجد أي استئناف ضد هذه القرارات.

وبالتالي سيغيب قائد الأرجنتين عن منتخب التانجو في أول مباراة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

يذكر أن نجم برشلونة الإسباني وجه انتقادات لاذعة إلى الحكام، مؤكدا أنهم و"الفساد" يحرمون مشجعي كرة القدم من الاستمتاع باللعبة، قائلا: "يجب ألا نكون جزءً من هذا الفساد.. الكأس محصنة لصالح البرازيل".