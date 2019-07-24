رسميا.. تريزيجيه ينضم لنادي أستون فيلا ويزامل محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

وقع محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخب مصر وفريق قاسم باشا التركي، إلى أستون فيلا الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويلعب أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل، بعد صعوده من دوري الدرجة الأولى، حيث يلعب له أحمد المحمدي لاعب منتخب مصر.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن تريزيجيه اجتاز الكشف الطبي خاصة أن النادي أعلن عن إتمام الصفقة، خلال الساعات الماضية.