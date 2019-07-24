وقع محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخب مصر وفريق قاسم باشا التركي، إلى أستون فيلا الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ويلعب أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل، بعد صعوده من دوري الدرجة الأولى، حيث يلعب له أحمد المحمدي لاعب منتخب مصر.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن تريزيجيه اجتاز الكشف الطبي خاصة أن النادي أعلن عن إتمام الصفقة، خلال الساعات الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. تريزيجيه ينضم لنادي أستون فيلا ويزامل محمد صلاح في الدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.