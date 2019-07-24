ناتشو يطرد والريال بعشرة لاعبين امام الارسنال

الدقيقة التاسعة من الشوط الأول.
عرض نادي ريال مدريد الإسباني لضربة قاسية في وقت مبكر للغاية من مواجهة آرسنال الإنجليزي بالكأس الدولية للأبطال حيث حصل مدافع ريال مدريد ناتشو فرنانديز على بطاقة حمراء مباشرة بعد أن لمس الكرة بيده خلال اتجاهها للمرمى في
وأوقف ناتشو تسديدة لاكازيت بيده قبل أن تسكن شباك الفريق الملكي ، ليقرر الحكم طرده بشكل مباشر مع احتساب ركلة جزاء لصالح آرسنال يحولها ألكسندر لاكازيت لهدف في شباك كيلور نافاس.
واضطر زين الدين زيدان لإجراء تغييرًا تكتيكيًا في الدقيقة 16 من الشوط الأول بسحب المهاجم الصربي لوكا يوفيتش من الملعب ليدخل بدلًا منه المدافع الفرنسي رافائيل فاران لتغطية الفجوة التي تركها ناتشو بعد طرده.
وسيستكمل الفريق الملكي المباراة بعشرة لاعبين فقط بعد طرد ناتشو.
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