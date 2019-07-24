ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، يجري محادثات مع لاعب فريق فيليز سارسفيلد الأرجنتيني تياجو المادا لضمه الى صفوفة اعتبارا من الموسم المقبل .
وبحسب شبكة سكاي سبورتس البريطانية، فإن مانشستر سيتي دخل
ويمتلك ألمادا شرطًا جزائيًا في عقده بقيمة 16 مليون جنيه إسترليني.
الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي تعاقد هذا الصيف مع الإسباني رودري، لاعب خط وسط فريق أتلتيكو مدريد، مقابل 70 مليون يورو.
ويبدأ السيتيزن حملة الدفاع عن لقب البريميرليج، بمواجهة وست هام يونايتد يوم 10 أغسطس المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر مانشيستر سيتي يستهدف ميسي الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.