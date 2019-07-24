مانشيستر سيتي يستهدف ميسي الجديد

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، يجري محادثات مع لاعب فريق فيليز سارسفيلد الأرجنتيني تياجو المادا لضمه الى صفوفة اعتبارا من الموسم المقبل .

وبحسب شبكة سكاي سبورتس البريطانية، فإن مانشستر سيتي دخل

في مفاوضات من أجل ضم تياجو ألمادا، لاعب خط وسط فيليز سارسفيلد وهو اللاعب صاحب الـ18 عامًا يطلق عليه لقب ( ميسي الجديد)، ويعتبر مان سيتي أنه يملك موهبة كبيرة.ويمتلك ألمادا شرطًا جزائيًا في عقده بقيمة 16 مليون جنيه إسترليني.الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي تعاقد هذا الصيف مع الإسباني رودري، لاعب خط وسط فريق أتلتيكو مدريد، مقابل 70 مليون يورو.

ويبدأ السيتيزن حملة الدفاع عن لقب البريميرليج، بمواجهة وست هام يونايتد يوم 10 أغسطس المقبل.