عامر يشيد بنجوم الاسكواش بعد انجاز البطولة العربية

أشاد المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة بالنتائج الرائعة التي حققها لاعبو ولاعبات نادي سموحة في البطولة العربية للاسكواش والتي اختتمت اول امس ( الاثنين ) بملاعب نادي مدينتي .

واكد المهندس محمد فرج عامر خلال لقاءه مع لاعبي ولاعبات سموحة مساء الثلاثاء ان النادي يولي اهمية خاصة برياضة الاسكواش كونها احد الرياضات التي قدم النادي فيها مجموعة

من الابطال العالميين ويسعى خلال الفترة القادمة لتقديم مجموعة اخرى على المستوى العالمي من خلال الاعداد الهائلة من الاعبين المتواجدة داخل النادي سواء بالفرق او الاكاديميات .

وكان نجوم سموحة في الاسكواش قد نجحوا في حصد مجموعة من كئوس البطولة العربية حيث فاز روجيه البيربالمركز الاول ١٧ سنة

و علي طلبة ثالث ١٩ سنة و احمد سعيد ثالث ١٧ سنة و نور اشرف ثاني ١٧ سنة و نوران علي امين ثالث ١٩ سنة و ملك اشرف ثالث ١٣ سنة و احمد الشريف ثالث ١١ سنة و زين سامح ثالث ١٥ سنة.

يذكر ان الجهاز الفني الجديد للاسكواش بنادي سموحة بقيادة ناصر زهران قد بدأ عمله بالنادي قبل حوالي 45 يوما في اطار عملية تطوير الاسكواش داخل النادي ومحاولة رفع مستوى فرق النادي المختلفة