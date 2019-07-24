رياضة | أول تعليق من زيدان على إصابة أسينسيو وتألق جاريث بيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من زيدان على إصابة أسينسيو وتألق جاريث بيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد بعد الفوز على أرسنال بركلات الجزاء 3-2 في الكأس الدولية للأبطال.

وبدأ زيدان المؤتمر الصحفي بالحديث عن أسينسيو قائلا: هناك قلق من اصابة اسينسيو ، تبدو سيئة لأنه اصيب على مستوى الركبة وذهب الى المشفى ، نأمل بأن يكون بخير.

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واضاف: بيل هنا مع ريال مدريد ، لا أعلم ماذا سيحدث لاحقاً ، أراد المشاركة والقرار كان لي وتم إشراكه في الشوط الثاني ، لم يتغير شيء وسنرى ماذا سيحدث.

وتابع: أنا سعيد لمارسيلو ، هو بحالة جيدة ويقدم اداءً جيداً، نحن سعداء مع بنزيما، هازارد والجميع، نحن بمرحلة تحضيرات ونعلم إننا سنتحسن.

وواصل: إنتقال سيبايوس الى ارسنال؟ لا يوجد شيء رسمي حتى الان ، النادي لم يُعلن عن شيء. سنرى ماذا سيحدث.