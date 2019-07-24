رياضة | نبروه يخطف مهاجم الحمام وفاركو السابق

نجح مجلس إدارة نبروه برئاسة أحمد المسيرى فى ضم المهاجم محمد السقا مهاجم فاركو والحمام ودمنهور والتعدين و دكرنس و دبا العمانى السابق.

السقا كان قريبا من الإنتقال لبنى عبيد ولكن لبعض الخلافات فى بنود التعاقد قرر تغيير وجهته والإنضمام لنبروه تحت قيادة عبداللطيف الدومانى والذى سبق له تدريبه حينما كان مديرا فنيا لدكرنس بالقسم الثانى.

وقع اللاعب على عقود إنتقاله لموسمين قادمين لفريق نبروه والذى ينافس بالقسم الثالث الموسم المقبل.