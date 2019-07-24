رياضة | صفقة تبادلية نارية بين الأهلي وبيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة تبادلية نارية بين الأهلي وبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد مسؤولو نادي بيراميدز شروط الاستغناء عن محمد مجدي أفشة لاعب الفريق للنادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بنهاية الموسم الجاري.

وطلب نادي بيراميدز التعاقد مع أحمد فتحي جوكر النادي الأهلي مقابل انتقال أفشة ورجب بكار ثنائي الفريق إلى القلعة الحمراء مع دفع مقابل مادي بسيط لإنهاء الصفقة.

ووقع محمد مجدي أفشة لاعب بيراميدز للنادي الأهلي لمدة 4 مواسم في انتظار تفعيل التعاقد بعد اتفاق الناديين على الصفقة رسمياً.