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رياضة | ريال مدريد يرصد صفقة من العيار الثقيل

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أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى ريال مدريد الإسبانى، يرصد  التعاقد مع لاعب أخر فى الجانب الهجومى، لتدعيم صفوفه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكر موقع " دياريو جول" أن زيدان يري أن إيدين هازارد لا يستطيع قيادة خط هحوم الفريق وحده وصناعة الفارق مثلما كان يفعل نجم الفريق السابق والذى رحل ليوفنتوس الإيطالى.

وأشار الموقع أن زيدان يتمنى تحقيق صفقة كبري مثل محمد صلاح النجم النصري ولاعب الإنجليزي أو نجم باريس سان جيرمان أو كيليان مبابي لاعب الفريق الباريسي أيضاً.

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