رياضة | ريال مدريد يرصد صفقة من العيار الثقيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يرصد صفقة من العيار الثقيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى ريال مدريد الإسبانى، يرصد التعاقد مع لاعب أخر فى الجانب الهجومى، لتدعيم صفوفه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكر موقع " دياريو جول" أن زيدان يري أن إيدين هازارد لا يستطيع قيادة خط هحوم الفريق وحده وصناعة الفارق مثلما كان يفعل كريستيانو رونالدو نجم الفريق السابق والذى رحل ليوفنتوس الإيطالى.

وأشار الموقع أن زيدان يتمنى تحقيق صفقة كبري مثل محمد صلاح النجم النصري ولاعب ليفربول الإنجليزي أو نيمار نجم باريس سان جيرمان أو كيليان مبابي لاعب الفريق الباريسي أيضاً.