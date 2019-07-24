رياضة | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأرسنال بث مباشر real Madrid vs arsenal رابط ماتش ريال مدريد جودة عالية متعددة

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مشاهدة مباراة ريال مدريد وأرسنال اليوم الأربعاء 24-7-2019 بث مباشر عبر رابط كورة أون لاين kora online ، حيث يحتضن ملعب فيديكس فليد مباراة من العيار الثقيل، بين فريق ريال مدريد الإسباني ونظيره أرسنال الإنجليزي، وذلك في بطولة الكأس الدولية للأبطال استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2019-2020.

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من المقرر ان تطلق أحداث المباراة الودية القوية، بين النادي الملكي والمدفعجية، في تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثانية صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت أبو ظبي.

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ويستضيف استاد فيديكس فيلد المباراة القوية بين ريال مدريد وأرسنال، ويمكنكم مشاهدتها فقط من خلال قناة نادي ريال مدريد الرسمية RMTV ، حيث انها ستتولى بث أحداث المباراة مباشرة.

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من المتوقع أن يبدأ ريال مدريد بقيادة مدربه زين الدين زيدان بتشكيل مكون من: تيبو كورتوا، مارسيلو - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - دانيل كارفخال، توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش، إدين هازارد - كريم بنزيما - لوكاس فاسكيز.

بينما سيبدأ أرسنال بقيادة أوناي إيمري بتشكيل مكون من: بيرند لينو، ناتشو مونريال - شكودران موستافي - سوكراتيس باباستاثوبولوس - إينسلي ميتلاند، جوزيف ويلوك - جرانيت شاكا - هنريك مختاريان، بيير-إيميريك أوباميانج - أليكساندر لاكازيت - مسعود أوزيل.