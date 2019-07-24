رياضة | مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام المقاولون العرب

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استقر مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام المقاولون العرب، في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

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خط الدفاع : أحمد فتحي - محمد نجيب - رامي ربيعة - علي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - صالح جمعة - حسين الشحات - رمضان صبحي

خط الهجوم : وليد أزارو.