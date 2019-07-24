رياضة | المنيا يبرم الصفقة العاشرة استعدادا للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنيا يبرم الصفقة العاشرة استعدادا للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد مجلس إدارة نادي المنيا برئاسة عاطف عبدالجابر مع اللاعب عمرو فيرون، لاعب وسط فريق كفر الشيخ، وذلك من أجل تدعيم الفريق المنياوي في الموسم الجديد للممتاز ب لموسم 2019\2020 .

وفي تصريحاته لـ"الخليج 365 الرياضي" قال سمير كمونه المدير الفني للمنيا بأن اللاعب قد وقع للفريق المنياوي لمده عامين في صفقه انتقال حر.

وأضاف كمونه بأن اللاعب قد سبق له اللعب مع أسوان، وبلديه المحلة قبل أن ينتقل للفريق المنياوي هذا الموسم موضحا في حديثه بأن اللاعب يبلغ من العمر 26عام.