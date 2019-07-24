شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالي يكشف طبيعة علاقته مع محمود الخطيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسام غالي، مدير الكرة في نادي الجونة، قائد فريق نادي الأهلي والمنتخب المصري السابق، إنه لم يغضب لرحيله من العمل في إدارة الكرة بالقلعة الحمراء قبل أشهر، مشيرًا إلى أن الأمر سبب له «بعض الحزن».

أضاف، خلال لقائه مع برنامج «ملعب ON»، مساء الثلاثاء: «أنا أهلاوي حتى النخاع، ومش ممكن أزعل من الأهلي، كنت أنوي الراحة لمدة عام بعد الاعتزال، لكن الكابتن الخطيب طلب مني العمل في النادي».

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تابع: «الخطيب هو رمزنا، قد أكون شعرت ببعض الحزن تجاه ما حدث، لكن الأمر لم يكن أكثر من خلافات في وجهات النظر، ووجدت بعض الأشياء التي لا تناسبني في تلك الفترة ففضلت الانسحاب واستقلت في هدوء».

مضى قائلًا: «أنا مقتنع تمامًا بقراري بترك منصبي كمنسق عام لقطاع الكرة، لكن الأمر لا يتعدى كونه خلافات في الرأي، وعلاقتي مع الخطيب مستمرة عبر الرسائل في المناسبات، لكننا لا نتحدث هاتفيًا».

وعن إمكانية انضمامه من جديد للقلعة الحمراء قال: «إحنا اتعودنا نلبي نداء النادي الأهلي تحت أي ظرف، لكن القرار هيكون صعب، الناس في الجونة وثقت فيا وجددت الثقة، فلازم أحترم عقدي، وبعدين أشوف النادي الأهلي».