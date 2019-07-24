شكرا لقرائتكم خبر عن جريزمان: ميسي لم يتحدث معي منذ انضمامي لبرشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أنطوان جريزمان، المنضم حديثًا لصفوف برشلونة، إن ليونيل ميسى قائد البلوجرانا، لم يتحدث إليه بعد، مشددًا على أن لويس سواريز هو من تواصل معه ورحب بانضمامه للنادى الكتالونى.

وأضاف جريزمان، «ميسى لم يتحدث إلىّ بعد، لكننى تلقيت رسالة ترحيب من سواريز، أنا سعيد للغاية لأننى هنا، المجموعة رحبت بى بشكل جيد، وسعيد بمشاركتهم غرفة خلع الملابس، وأتمنى مساعدتهم بقدر الإمكان».

وتابع: «لدينا طرق مختلفة للهجوم، السرعة كما فى أتلتيكو والأخرى تتطلب الصبر. سأتكيف مع المباريات حيث يمكننى المساهمة فى العديد من الأشياء، ليس هناك مشكلة فى الركض للخلف أو التقدم للهجوم، أنت تعرفنى كيف ألعب بالفعل».

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وحول انضمام نيمار المحتمل لبرشلونة، قال جريزمان: «لم نتحدث عن هذا الموضوع فى غرفة خلع الملابس، لكنه لاعب رائع، فبالرغم من إصاباته إلا أن مستواه لا يصدق».

وأردف: «هناك الكثير من الأشياء يمكن أن تحدث ونحن لدينا العديد من اللاعبين أمثال ديمبلى، كوتينيو ومالكوم، وهؤلاء يمثلون أهمية كبيرة لنا ونأمل أن يكونوا بحالة جيدة مع وجود الثقة كى نحقق أهدافا كبيرة».

وتطرق أنطوان للحديث عن شكوى ناديه السابق أتلتيكو مدريد، ضده وضد برشلونة، وقال: «لقد جئت من نادٍ أعطيته كل شىء، أنا هادئ وأفعل الأشياء كما يجب، الشىء الوحيد الذى يهمنى الآن هو الدخول فى تكتيكات المدرب فالفيردى، لكى أكون جيدًا مع زملائى فى الفريق، وأستمتع بكرة القدم».

وواصل: «العلاقة مع التشولو (دييجو سيمونى) أكثر من مجرد علاقة بين لاعب ومدربه، نحن أكثر من عائلة، وأتعامل معه جيدًا، إنه شخص مهم سواء فى مجال الكرة أو خارجها، وأنا أحبه كثيرًا، وستكون علاقتنا مستمرة حتى بعد نهاية مسيرتنا الرياضية».

وختم جريزمان مازحًا: «لقد عانيت فى التدريب الأول بعض الشىء، لأنهم أعطونى تمريرتين بين أقدامى، واحدة منهما كانت من راكيتيتش، لكننى أفضل فى الوقت الحالى».