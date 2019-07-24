أرباح بالملايين لمحمد صلاح من "البوست الدعائي" على إنستجرام

يربح النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، 165 ألف دولار- أى ما يعادل - 3 ملايين جنيه مصرى، من كل منشور يقوم بنشره على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، وذلك بحسب ما كشف عنه "هوبير" المختص في إدارة وتسويق منصات التواصل الإجتماعي.

وجاء محمد صلاح في الترتيب الـ12 فى قائمة أكثر الرياضيين في العالم الذين يحصلون على العوائد المالية من منشورات موقع "إنستجرام".

ويأتي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مقدمة الترتيب حيث يحصل على 975 ألف دولار، ما يعادل 784 ألف جنيه إسترليني لكل منشور يقوم بنشره عبر حسابه.

ويجمع كريستيانو رونالدو 173 مليون متابع على حسابه، حيث زاد عدد المتابعين 40 مليون هذا العام عن العام الماضي، ودائما ما يشارك الدون جمهوره بصور تتعلق بأسلوب حياته ونجاحه في مجال كرة القدم.

يأتي هذا في الوقت الذى يجمع فيه محمد صلاح حاليا 30.5 مليون متابع على حسابه بموقع التواصل الشهير.