بمشاركة بيل: نتيجة مباراة ريال مدريد وأرسنال اليوم الأربعاء في الكأس الدولية للأبطال 2019

نقدم نتيجة مباراة ريال مدريد وأرسنال وملخص أحداث اللقاء في نقاط كتابية في ثاني لقاءات الملكي ريال مدريد الودية يلتقي اليوم مع فريق الجانرز أرسنال في الكأس الدولية للأبطال في ظل استعداد الفريقين لبداية الموسم الجديد والذي يطمح كلا منهما أن يكون أفضل من سابقه فريال مدريد ومنافسه اليوم لم يتوجا بأي بطولة محلية أو قارية في الموسم المنصرم.

مباراة ريال مدريد وارسنال

وتنطلق مباراة ريال مدريد وأرسنال في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة ولن يتم نقلها عبر القنوات العربية، وتأتي تلك المباراة بعد هزيمة الفريق الأسباني من بايرن ميونخ بثلاثية منذ عدة أيام في أول مباراة يشارك فيها النجم البلجيكي ايدن هازارد والمنتقل من البلوز، تلك الصفقة التي شهدت منحنيات كثيرة حتى خرجت للنور.

مباراة ريال مدريد اليوم

وفي ظل أجواء المباراة فان علاقة النجم الويلزي جاريث بيل بالنادي تعقدت أيضا بعدما شهدت مراحل مُعقدة مع زين الدين زيدان مدرب الميرنجي، فالحديث حول رحيل اللاعب أصبح هو النغمة السائدة بينما خرج وكيله معلنا أنه لن يرحل على سبيل الاعارة هذا الصيف وغاب بيل عن مباراة البايرن فهل سيشارك في لقاء الليلة.

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نتيجة مباراة ريال مدريد وارسنال

وعلى صعيد الانتقالات الصيفية المشتركة فان عدة مصادر صحفية رصدت تواجد لاعب ريال مدريد الشاب “داني سيبايوس” في انجلترا تمهيدا لتوقيعه لصالح أرسنال بعقد على سبيل الاعارة يمتد لمدة موسم واحد فقط

تشكيل ريال مدريد بعدما أعلن عنه مدربه الفرنسي زيدان : نافاس، كارفاخال، راموس، ناتشو، ميندي، كروس، مودريتش، فاسكيز، هازارد، يوفيتش، بنزيما في الهجوم.

لاعبو الفريقين يقومون بآداء عمليات الاحماء على أرض الميدان قبل انطلاقة أحداث الشوط الشوط الأول الذي يقترب من البداية بعد دقائق قليلة