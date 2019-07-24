تعرف على نتيجة مباراة ريال مدريد وأرسنال في بطولة الكأس الدولية للأبطال

يبحث ريال مدريد عن الفوز الأول له في بطولة الكأس الدولية للأبطال أمام أرسنال في المباراة التي تجمع بينهما اليوم على استاد فيديكس بمجمع لاندوفر في أمريكا، وقد خسر ريال مدريد في المباراة الأولى له من البايرن بثلاثة أهداف مقابل هدف بينما استطاعت الأرسنال التغلب على البايرن وفيورنتينا.

موعد مباراة ريال مدريد وارسنال

وتنطلق المباراة الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت القاهرة والثانية صباحاً بتوقيت السعودية والثالثة بتوقيت الإمارات ولم تنجح أن قناة عربية حتى تلك اللحظة في الحصول على حقوق بث اللقاءات لذا سيتم إذاعة المباراة على القناة الخاصة بريال مدريد وكذلك قناة TRT التركية الرياضية.

نتيجة مباراة ريال مدريد وارسنال

من الجدير بالذكر أن تلك البطولة الودية تُعد من استعدادات الفريقين للموسم القادم، وقد قام ريال مدريد بتدعيم صفوفه بعناصر قوية خلال الميركاتو الصيفي، وقد تقابلا الفريقين في ثلاثة مباريات قبل ذلك لم ينجح الريال في الفوز في أي منها بل استطاعت أرسنال في الفوز بمباراتين وتعادل في واحدة.

يسعى زيدان لتحقيق الفوز الأول له في بطولة الكأس الدولية للأبطال، ومن الجدير بالذكر أن زيدان قد أعلن عن مغادرة جاريث بيل ولكن وكيله أكد أن اللاعب لن يرحل عن ريال مدريد على سبيل الإعارة، كما أن بيل قد تدرب مع زملائه في الفريق بشكل طبيعي جداً في الساعات الماضية.