لحظة اصابة الملاكم الروسي مكسيم داداشيف التي ادت الي وفاته

رضا علي اعلنت وكالة تاس الروسية للأنباء يوم الثلاثاء وفاة الملاكم الروسي " مكسيم داداشيف " بعد تعرضه لإصابات في الرأس خلال نزال أمام الملاكم البورتوريكي سابريل ماتياس، في الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضي . وتوفي الملاكم الروسي مكسيم داداشيف "28 عاما"، بعد 3 أيام من فقدانه الوعي , وقال رئيس الاتحاد الروسي للملاكمة ان الاتحاد سيحقق في ملابسات وفاة داداشيف و سيتكفل بتكاليف جنازة داداشيف، وسيدفع تعويضا لأسرته .

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