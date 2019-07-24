شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك والإسماعيلى اليوم بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فى الثامنة مساء اليوم، الأربعاء، فريق الزمالك بقيادة خالد جلال مواجهة فى غاية الصعوبة أمام الإسماعيلى، على استاد بترو سبورت، ضمن مؤجلات الجولة 27 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث يتشبث الفارس الأبيض بالأمل الأخير نحو تحقيق لقب الدورى لهذا الموسم بالفوز على الدراويش، وتعثر الأهلى أمام المقاولون فى المباراة التى ستقام فى نفس التوقيت على ملعب برج العرب، خاصة بعدما تأزم موقف الزمالك بالتعادل المخيب أمام الجونة بنتيجة 2/2 فى المباراة التى جمعتهما الأحد الماضى على استاد الفريق الساحلى.

وفى السطور التالية نرصد أهم المعلومات عن مباراة الزمالك والإسماعيلى..

1_المواجهة رقم 3 بين الزمالك والإسماعيلى فى يوليو

مباراة الزمالك والإسماعيلى الليلة هى الثالثة بين الفريقين فى شهر يوليو، حيث سبق للناديين خوض مواجهتين فى الدورى بشهر يوليو الجارى، الأولى أقيمت يوم 6 يوليو 1991 وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

مواجهة آخرى جمعت الفريقين يوم 6 يوليو أيضًا لكن عام 2015 وانتهت بخسارة الدراويش بنتيجة 3-0.

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2_ 104 مواجهات جمعت الزمالك والإسماعيلى

لعب الزمالك والإسماعيلى 104 مواجهات قبل صدام الليلة ، حيث فاز الإسماعيلى فى 31 مباراة وتعادل فى مثلهم وفاز الزمالك فى 42 لقاء.

3_ 229 هدفا فى كلاسيكو الزمالك والإسماعيلى

شهدت مباريات الزمالك والاسماعيلى 229 هدفا، أحرز لاعبو الإسماعيلى على مدار التاريخ 108 أهداف واستقبلت شباكهم 121 هدفًا من لاعبى الزمالك.

4_ التعادل شعار مواجهات الزمالك والإسماعيلى فى الأسبوع 27

مواجهة الليلة هى الثانية بين الفريقين فى الأسبوع 27 للدوري حيث لعبا من قبل مباراة فى الأسبوع 27 بموسم 2017- 2018 وانتهت بالتعادل.

5_ المواجهة الرابعة على استاد بتروسبورت

يلتقى الإسماعيلى منافسه الزمالك على ملعب بتروسبورت، وسبق للدراويش أن واجه الفريق الأبيض على هذا الملعب فى ثلاث مناسبات على مستوى المحلى خسر لقاء وتعادل فى مثله وفاز فى آخر.