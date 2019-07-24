شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الليلة.. أرقام من مواجهات الزمالك والإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الزمالك مع الإسماعيلى فى الثامنة من مساء الأربعاء فى المباراة المؤجلة من الجولة السابعة والعشرين، من مسابقة الدورى.

وكان الزمالك قد تعادل مع الجونة فى الجولة الثالثة والثلاثين من الدورى إيجابيا بهدفين لكل فريق.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 69 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الاهلى المتصدر صاحب الـ 74 نقطة.

نرصد بعض الأرقام من تاريخ مواجهات الفريقين قبل موقعة الأربعاء:

- 104 مواجهات جمعت الزمالك مع الإسماعيلى قبل مباراة اليوم

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- 42 مباراة فاز الزمالك فيها على الإسماعيلى

- 31 مباراة انتهت بفوز الإسماعيلى على الزمالك

- 31 مواجهة حسمها التعادل بين الفريق الأبيض والدراويش

- 121 هدف سجلها لاعبو الزمالك فى مرمى الإسماعيلى

- 108 هدف أحرزه لاعبو الإسماعيلى فى مرمى الزمالك

- 8 عدد الأهداف التى سجلها كل لاعب من الثنائى عبد الحليم على لاعب الزمالك وعوض عبد الرحمن لاعب الإسماعيلى فى تاريخ مواجهات الفريقين