شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن بعد انضمام تريزيجيه لأستون فيلا : خطوة تأخرت كثيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أحمد حسن قائد المنتخب الوطني سابقاً ، علي تهنئة محمود تريزيجيه لاعب المنتخب الوطني ، علي الانضمام لصفوف استون فيلا الانجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

ونشر الصقر علي صفحته بتويتر ، "ألف مبروك يا تريزيجيه انضمامك رسميا لصفوف أستون فيلا الإنجليزي.. خطوة تأخرت كثيرا لكنها حدثت في دوري ومكان تستحقه..كل التوفيق ودائما للأفضل".



احمد حسن

وانفرد الخليج 365 بلحظة توقيع النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، جناح منتخب مصر، على عقود انتقاله إلى نادي أستون فيلا الإنجليزي، قادما من نادي قاسم باشا التركي.

نادي أستون فيلا تأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد، ويمتلكه رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس، ويلعب له قائد المنتخب الوطني أحمد المحمدى.

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محمود تريزيجيه يوقع لنادى استون فيلا

تفوق نادي أستون فيلا على صراعه مع نظيره سامبدوريا الإيطالي وجالطة سراي التركي الذى كان قد دخل في مفاوضات قوية معه خلال الفترة الأخيرة.

وشارك تريزيجيه مع منتخبنا الوطنى، فى كأس أمم أفريقيا 2019، التى تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجارى، خلال 4 مواجهات، قبل وداع البطولة من دور الـ16 أمام جنوب أفريقيا.

وخاض تريزيجيه 38 مباراة خلال الموسم الماضى مع قاسم باشا فى جميع المسابقات، سجل خلالهم 9 أهداف، صنع 10 وحصل على 4 بطاقات صفراء.