شكرا لقرائتكم خبر عن المصارعة يطير إلى بيلاروسيا للمشاركة فى بطولة أوليج كارفيف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطير فجر اليوم بعثة منتخب المصارعة إلى بيلاروسيا للمشاركة فى بطولة أوليج كارفيف، التى تقام فى الفترة من 24 حتى 29 يوليو الجارى.
وتضم القائمة التى تم اختيارها 6 لاعبين هم كل من محمد إبراهيم كيشو، أبو حليمة محمد، حسن حسن، محمد إيهاب، محمد مصطفي، وعبد اللطيف منيع .
ويرأس بعثة المنتخب فى البطولة إبراهيم عادل مصطفى عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويرافق البعثة حسام مصطفى وكمال عبده مدربان، وحسام الجنزورى حكمًا.
يذكر أن منتخب المصارعة يشارك أيضًا فى بطولة العالم للشباب، التى تقام بأستونيا فى الفترة من 8 إلى 19 أغسطس.
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