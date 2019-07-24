مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24 / 7 / 2019 بالدوري المصري والقنوات الناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 24 / 7 / 2019 فى الدورى المصرى الممتاز إذ تقام مباراة الأهلى والمقاولون العرب على استاد برج العرب بالإسكندرية ومباراة الزمالك والإسماعيلى على استاد بتروسبورت

موعد مباراة الأهلى والمقاولون العرب

تقام مباراة الأهلى والمقاولون العرب فى تمام الثامنة مساءً على استاد برج العرب بالاسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة 33 لمسابقة الدوري العام والتي يحتاج الفريق الأحمر للفوز بها لإعلانه بطلاً لبطولة الدوري العام هذا الموسم، بعد وصوله فى وقتها للنقطة 77.

وساهم تعادل الزمالك مع الجونة فى تسهيل مأمورية الأهلى فى حسم لقب الدوري هذا الموسم، خاصة أن الفريق الأبيض يلعب اليوم وفى نفس توقيت مواجهة الأهلى والمقاولون العرب مع الإسماعيلي، والتي فى حالة تحقيق الزمالك لأى نتيجة فيها بخلاف الفوز، سيتوج الأهلى أيضًا ببطولة الدوري العام، حتى فى حالة تعادله أو هزيمته أمام المقاولون العرب.

ودخل النادي الأهلى بداية من أمس الثلاثاء معسكرًا مغلقًا فى الإسكندرية، عقب انتهاء مران الفريق، استعدادًا لمواجهة الذئاب، فى الوقت الذى قرر الجهاز الفني البقاء فى برج العرب بعد المباراة، استعدادًا لمواجهة الزمالك المقرر إقامتهما الأحد المقبل.

وعلى الجانب الأخر يدخل المقاولون العرب المباراة بدون أي دوافع حيث يحتل الفريق حاليًا المركز الخامس برصيد 48 نقطة، ولن يختلف ترتيب الفريق سواء فى حالة الخسارة أو التعادل أو الفوز، نظرًا لكون المصري البورسعيدي الذي يأتى قبل الذئاب فى جدول الترتيب، يملك فى جعبته 52 نقطة، وبالتالي فالمقاولون لا يملك أي فرصة لتحسين ترتيبه.

من جانبه طالب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لاعبيه بتقديم كل ما لديهم فى مواجهة الأهلى لتكون خير استعداد للموسم الجديد، خاصة وأن تلك المباراة سيكون لها دور كبير فى تحديد اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق، ويرغب النحاس بالرد عمليًا على اتهامه بتفويت المباراة للأهلى، من خلال تقديم مباراة قوية وتقديم أفضل مستوى ممكن بغض النظر عن النتيجة.

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موعد مباراة الزمالك والاسماعيلى

تقام مباراة الزمالك والاسماعيلى فى تمام الثامنة مساء اليوم الاربعاء على ستاد بتروسبورت فى اللقاء المؤجل من الاسبوع 27 للدوري حيث يتشبث الفارس الأبيض بالأمل الأخير نحو تحقيق لقب الدورى لهذا الموسم بالفوز على الدراويش، وتعثر الأهلى أمام المقاولون فى المباراة التى ستقام فى نفس التوقيت على ملعب برج العرب، خاصة بعدما تأزم موقف الزمالك بالتعادل المخيب أمام الجونة بنتيجة 2/2 فى المباراة التى جمعتهما الأحد الماضى على استاد الفريق الساحلى.

تعادل الزمالك مع الجونة، صعب مهمته نحو التتويج بدرع الدورى رقم 13 فى تاريخ القلعة البيضاء، حيث تجمد الفريق الأبيض فى المركز الثالث برصيد 69 نقطة، بعدما خاض 32 نقطة، فاز فى 20 مباراة وتعادل فى 9 وخسر 3، وأحرز لاعبوه 62 هدف، واستقبلت شباكه 29 هدف.

كما يحتاج الأبيض إلى حصد الثلاث نقاط من الدراويش حيث تكمن أهميتهم بعيدًا عن الدورى فى حسم المشاركة رسمياً فى النسخة المقبلة من دورى أبطال أفريقيا حيث يحتل بيراميدز حاليًا المركز الثانى فى جدول الدورى برصيد 70 نقطة ولكنه أنهى مبارياته فى البطولة بشكل رسمى ويحتاج الزمالك إلى تخطيه لضمان المشاركة فى دورى الأبطال خاصة إن أى تعثر أمام الإسماعيلى أو الأهلى فى ختام الدورى قد يهدد مشاركة الأبيض فى تلك البطولة خاصة إن المركز الثالث سيدفع به إلى التواجد فى الكونفدرالية.

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتاز

من المقرر أن تنقل قنوات تايم سبورت و أون سبورت والنيل للرياضة مباريات الدورى المصرى الممتاز.