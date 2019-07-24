بيب جوارديولا يرد على اتهمات التعالي والغطرسة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على الاتهامات التي وُجهت لبعثة فريقه خلال جولته الآسيوية، بعدم احترام الجماهير الصينية.

وكالة الأنباء الصينية، كانت قد اتهمت بعثة المان سيتي بالتعامل بتعالٍ وعدم احترام مع الجماهير ووسائل الإعلام خلال الجولة الآسيوية للفريق الإنجليزي.

هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، كانت قد أبرزت تصريحات المدرب الإسباني بيب جوارديولا الذي قال: يمكنني القول إنني لا أتفق مع هذه الاتهامات، والتي أعتبرها خاطئة تمامًا.

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جوارديولا أبدى اندهاشه من تلك الأقاويل، حيث أضاف: لا أفهم سر قولهم ذلك، لكن ربما هناك صحفي واحد منزعج بعض الشيء، ولا أعلم لماذا؟ لكن ما يقال عنا أبعد ما يكون عن الحقيقة.

المدير الفني السابق لبرشلونة تابع: لقد قضينا وقتًا رائعًا في شنغهاي، والتزمنا بالتعاون الذي يتعين علينا القيام به في الصين، وكل من طلب منا شيئًا سواء في الفندق أو في أي مكان، أبدينا استعدادنا لتنفيذ طلبه.

واختتم قائلا: إنها تجربة جديدة لنا في كل موسم، وسوف تساعدنا داخل وخارج الملعب، وأنا فخور للغاية بما حققناه، خاصة على مستوى التسويق في هذه الجولة.