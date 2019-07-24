شكرا لقرائتكم خبر عن شباب اليد يتطلع لـ«ربع نهائي» كأس العالم على حساب صربيا اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى فى الثانية والربع، ظهر اليوم الأربعاء، المنتخب الوطنى للشباب لكرة اليد، مع نظيره الصربى فى دور الـ16 ببطولة العالم، التى تستضيف فعاليتها إسبانيا حتى 28 يوليو الجارى.

ويلعب المنتخب الوطنى، متصدر المجموعة الثانية، برصيد 10 نقاط أمام صربيا، صاحب المركز الرابع فى المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط.

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يخوض الفراعنة المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد الإنجاز بتحقيق العلامة الكاملة فى الدور الأول بخمسة انتصارات متتالية على أستراليا 44-17، وعلى نيجيريا 47-30، وعلى السويد 32-22، وعلى كوريا 38-36، وأخيرا على فرنسا 37-32. محققا إنجازا تاريخيا كأول فريق غير أوروبى يحقق ذلك الإنجاز منذ نجاح البرازيل فى تصدر المجموعة الثانية لمونديال الشباب عام 2009، فضلا عن احتلال المرتبة الثانية فى قائمة أكثر المنتخبات المسجلة للأهداف الدور الأول برصيد 198، بفارق هدف وحيد خلف المتصدر منتخب فرنسا برصيد 199 هدفا.

ويأمل الفراعنة فى تكرار إنجاز مونديال 1993، الذى توج باللقب العالمى الوحيد لأى لعبة جماعية، وتضم قائمة منتخب الشباب كلا من اللاعبين عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.

ويرأس البعثة مصطفى شوقى، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وطارق محروس، مديرا فنيا، وهانى الفخرانى، مدربا مساعدا، وعمرو عصام، إخصائى العلاج الطبيعى، ومحمد سليمان، مديرا إداريا ومحللا للأداء الفنى.

ومن جانبه حرص أشرف صبحى، وزير الشباب، على الاتصال برئيس البعثة لتهنئته على إنجاز الدور الأول ودعم المنتخب قبل مواجهة اليوم أمام صربيا، معربا عن أمله فى أن تتوج جهود الفريق بالفوز باللقب للمرة الثانية فى تاريخ الفراعنة.