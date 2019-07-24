شكرا لقرائتكم خبر عن «الرياضة» تستعين بالتجربة الإنجليزية لإعداد «البطل الأوليمبي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أطلق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى، وذلك على غرار التجربة الإنجليزية، والتى تم إطلاقها بعد الفشل الذريع فى أوليمبياد لندن، وأسفرت عن إعداد جيل متميز من اللاعبين فاز بالمركز الثانى وأوليمبياد ريو دى جانيرو،

وتقوم رؤية المشروع القومى للموهبة على إعداد وصناعة بطل رياضى يستطيع المنافسة على كافة المستويات الإقليمية والدولية والعالمية والأوليمبية، من خلال تخطيط علمى ذى ضوابط وأطر محددة، وذلك من خلال انتقاء أفضل العناصر ذات الاستعداد البدنى والنفسى والرياضى وشمولهم بالرعاية الاجتماعية والصحية والتدريبية عن طريق الأساليب العلمية الحديثة فى المجال الرياضى، ويتضمن المشروع 11 لعبة، هى كرة اليد وكرة السلة وتنس الطاولة والجودو والمصارعة والتايكوندو والملاكمة وألعاب القوى ورفع الأثقال والسلاح، وانضم إليهم مؤخرا الاسكواش رغم كونها لعبة غير أوليمبية، ولكن لضمان استمرار الريادة المصرية فى اللعبة، ويتضمن المشروع الذى يضم ما يقرب من 5 آلاف لاعب ولاعبة أربع مراحل، المرحلة الأولى الناشئين (مواليد 2005- 2007)، وهى مرحلة بنائية (بدنى / مهارى) من خلال مدربين متخصصين فى مجال الناشئين ومؤهلين يتم انتقاؤهم بعناية عن طريق لجنة مشكلة من الاتحاد المعنى والإدارة المختصة، وتتم متابعة المستوى من خلال مجموعة قياسات تتبعية وتنتهى بتصنيف الناشئين الأفضل، وذلك لتصعيدهم إلى المرحلة الثانية، وعدد اللاعبين بالمرحلة 2358 يتم إعدادهم فى 161 مركزا تدريبيا بـ27 محافظة.

وتتضمن المرحلة الثانية الواعدين مواليد 2003- 2004: وينضم إليها خريجو المرحلة الأولى، وتهدف إلى استكمال رعاية أفضل العناصر من اللاعبين، وتتسم تلك المرحلة بالمنافسة من خلال المشاركة ببطولات الاتحاد المختص أو فروعه، وعدد اللاعبين 758، وعدد المراكز بالمرحلة 106 مراكز بـ27 محافظة. والمرحلة الثالثة تتضمن الأبطال الواعدين، ويستهدف فيها اختيار أفضل العناصر من اللاعبين الموجودين بالمرحلة الثانية من المشروع، من خلال نتائج بطولات الجمهورية، والانضمام إلى المنتخبات الوطنية، وتتميز بالمشاركة فى البطولات والمعسكرات الدولية (الاحتكاك الدولى)، ومن المقرر البدء فيها خلال عام 2019/2020. فيما تضم المرحلة الرابعة والأخيرة البطل الأوليمبى، ويستهدف فيها اختيار أفضل العناصر المحققين لإنجازات على المستويات الدولية، بعد انضمامهم للمنتخبات القومية، وكذا تحقيق نتائج على المستوى الأوليمبى أوليمبياد الشباب 2022 وباريس 2024.