شكرا لقرائتكم خبر عن «الألعاب الأخرى» تداوي جراح إخفاق «منتخب الكرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يكرم الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية، الأحد المقبل، أصحاب الإنجازات الرياضية التى نجحت على مدار الأيام الماضية فى إعادة البسمة للشارع المصرى بعد الخروج المبكر للمنتخب الوطنى من بطولة الأمم الإفريقية، وتجددت الآمال باعتلاء منصات التتويج العالمية وعزف السلام الوطنى فى أولمبياد طوكيو، وذلك على هامش لقاء وزير الرياضة مع بعثة منتخب مصر التى ستشارك فى دورة الألعاب الإفريقية. البداية كانت مع منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبى بحصده ٦ ميداليات فى بطولة العالم لرفع الأثقال، التى أقيمت بكازاخستان، وحصده المركز الثالث على مستوى الرجال والسيدات، حيث أحرز كل من اللاعب شريف عثمان ورحاب أحمد ذهبيات البطولة، وجاء تأهل هانى عبدالهادى بإحراز الميدالية الفضية، بينما تأهل كل من فاطمة عمر وأمل محمود ومحمد صبحى بعد تحقيق الميداليات البرونزية. ومن جانبه، أكد شريف عثمان، صاحب الميدالية الذهبية، أن البارالمبية تثبت يومًا بعد يوم أنها ولّادة بحصدها الميداليات واعتلائها منصات التتويج، ووعد بحصد المركز الأول فى دورة الألعاب الإفريقية، بما يسهم فى فوز مصر بصدارة الدورة والحفاظ على لقب كبير إفريقيًّا. واستعاد منتخب الكاراتيه تربعه على عرش القارة السمراء بالفوز بالمركز الأول فى جدول ميداليات بطولة إفريقيا الثامنة عشرة للكبار والشباب، التى استضافتها العاصمة «جابورون» ببتسوانا. وتصدر المنتخب المصرى للكاراتيه البطولة بحصوله على إجمالى ٢٣ ميدالية بواقع ١١ ذهبية و٦ فضيات و٦ برونزيات. جاءت نتائج المنتخب المصرى كالتالى: حصل على الميدالية الذهبية كل من: على الصاوى فى منافسات وزن ٦٧ كجم، وطه طارق فى وزن ٨٤ كجم، وجيانا فاروق فى وزن ٦١ كجم، وياسمين نصر الجويلى فى منافسات -٤٨ كجم كوميتيه شابات، ونورسين فى منافسات -٥٩ كجم شابات، وكريم وليد فى منافسات الكاتا شباب، وشروق الحناوى فى منافسات الكاتا شابات، ونور أكرم سليمان فى منافسات +٥٩ كجم كوميتيه شباب، ومحمود جابر منصور فى منافسات ٧٦ كجم كوميتيه شباب، وحازم أحمد محمد فى منافسات +٧٦ كجم كوميتيه شباب، فريق كوميتيه جماعى رجال. وأحرز الميداليات الفضية كل من: عبدالله ممدوح فى وزن ٧٥ كجم، ومالك جمعة فى وزن ٦٠ كجم، ورضوى سيد فى وزن ٥٠ كجم، وأحمد أشرف فى منافسات الكاتا رجال، وسارة عاصم فى منافسات الكاتا سيدات، وفريق الكاتا جماعى رجال. وفاز بالميداليات البرونزية كل من: فريال أشرف فى وزن ٦٨ كجم، وياسمين حمدى فى وزن ٥٥ كجم، ومنة شعبان فى وزن +٦٨ كجم، جماعى آنسات كاتا، ومحمد عادل فى منافسات وزن ٦١ كجم كوميتيه شباب، وأحمد أيمن فى منافسات وزن ٦٨ كجم كوميتيه شباب. وفاز منتخب مصر لناشئى كرة السلة تحت 16 سنة ببطولة إفريقيا للمرة الرابعة فى تاريخه والمقامة فى الرأس الأخضر خلال الفترة من 5 - 14 يوليو الجارى، بعد فوزه فى المباراة النهائية على منتخب مالى، ليضمن التأهل إلى بطولة كأس العالم للشباب تحت 17 سنة التى تقام ببلغاريا 2020. ونجح منتخب مصر للشطرنج فى حصد 5 ميداليات متنوعة ببطولة إفريقيا للشطرنج 2019 رجال وسيدات، التى أقيمت فى تونس، وحصد أحمد عدلى ذهبية الرجال، وشروق وفا ذهبية السيدات، وفاز باسم سمير أمين بفضية الرجال، وحصل زميله عصام الجندى على البرونزية واحتلت آية معتز المركز الثالث سيدات، وحققت الدكتورة إيمان الأنصارى 6 نقاط من 9 جولات لتتساوى فى نقاط المركز الثانى ولكنها جاءت فى المركز الرابع حسب أنظمة حصر التعادل، وتأهل أحمد عدلى وباسم سمير أمين وعصام الجندى إلى كأس العالم 2019، كما تأهل كل من شروق وفا وشاهندة وفا وآية معتز إلى بطولة العالم للسيدات 2020. وتأهل منتخب مصر للسباحة التوقيعية رسميًا إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وتأهل منتخب مصر إلى الأولمبياد بعدما احتل أفضل مركز إفريقى فى بطولة العالم للسباحة التى استضافتها كوريا. وقامت البعثة المصرية التى شاركت فى بطولة العالم للخماسى الحديث للناشئين بحصد 4 ميداليات بواقع ميداليتين ذهبيتين وفضيتين. ومن جانبه، أشاد الدكتور اشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بالإنجازات التى حققها الأبطال فى الخماسى الحديث والكاراتيه وأبطال الأثقال فى البارالمبية والشطرنج والسباحة التوقيعية وناشئى السلة، وأشاد بأن الدولة تدعم بقوة أبطال مصر فى مختلف الألعاب، وأن النجاح يتحقق نتيجة التعاون المثمر بين الدولة، ممثلة فى وزارة الرياضة، واللجنة الأوليمبية لإعداد ودعم الأبطال، مؤكدا ثقته فى فوز مصر بدورة الألعاب الإفريقية التى ستكون مؤشرا قويا بتحقيق أكبر قدر من الميداليات فى أولمبياد طوكيو.