شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن يهنئ تريزيجيه على «انضمامه رسميًا إلى أستون فيلا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ أحمد حسن، المشرف على فريق الكرة بنادي يراميدز، محمود حسن تريزيجيه، جناح قاسم باشا التركي، على «انتقاله رسميًا إلى أستون فيلا الإنجليزي».

كتب «حسن»، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ألف مبروك يا تريزيجيه انضمامك رسميا لصفوف أستون فيلا الإنجليزي».

ووجه رسالة لتريزيجيه قائلًا: «خطوة تأخرت كثيرًا لكنها حدثت في دوري ومكان تستحقه، كل التوفيق ودائما للأفضل».