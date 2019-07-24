المصري "تريزيجيه" يجري الفحص الطبي في أستون فيلا الإنجليزي

يستعد النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، لإجراء الفحص الطبي بناديه الجديد أستون فيلا اليوم الأربعاء، وذلك بعد أن وقع على عقود انتقاله إلى الفريق الإنجليزي.

ومن المنتظر أن يقوم اللاعب بإجراء الفحص الطبي، على أن يعلن بعدها أستون فيلا التعاقد رسميا كلاعبا في صفوف الفريق ونشر بيانا رسميا عن الصفقة.

وكانت التقارير الإنجليزية قد ذكرت أن قيمة الصفقة النهائية هي 10 ملايين يورو أى ما يعادل 8.5 مليون جنيه إسترليني.

نادي أستون فيلا تأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمرليج" للموسم الجديد، ويمتلكه رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس، ويلعب له قائد منتخب مصر أحمد المحمدى.

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وتفوق نادي أستون فيلا على صراعه مع نظيره سامبدوريا الإيطالي وجالطة سراي التركي الذى كان قد دخل في مفاوضات قوية معه خلال الفترة الأخيرة.

وشارك تريزيجيه مع المنتخب المصري فى كأس أمم أفريقيا 2019، التى استضافتها مصر حتى يوم 19 يوليو الجارى، خلال 4 مواجهات، قبل وداع البطولة من دور الـ16 أمام جنوب أفريقيا.

وخاض تريزيجيه 38 مباراة خلال الموسم الماضى مع قاسم باشا فى جميع المسابقات، سجل خلالهم 9 أهداف، صنع 10 وحصل على 4 بطاقات صفراء.