شكرا لقرائتكم خبر عن كاريلو هلاليا لـ 2023.. والجماهير تطالب بـ«عموري» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)فيما أعلنت الإدارة الهلالية قبل 72 ساعة إيقاف المفاوضات مع اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن (عموري)، إلا أن الجماهير الهلالية جددت مطالبتها للإدارة بالعودة مجدداً للتفاوض معه، إذ أطلقت هاشتاقاً عبر موقت التواصل الاجتماعي «تويتر» تطالب بالتعاقد مع اللاعب عمر عبدالرحمن، واختارت له وسم «مطلبنا التجديد مع عموري».
وأنهت الإدارة الهلالية برئاسة فهد بن نافل إجراءات التوقيع مع اللاعب الدولي البيروفي أندريه كاريلو بعقد يمتد إلى 4 سنوات، وجرت مراسم توقيع العقد مع اللاعب في مقر إقامة معسكر الفريق الخارجي في مدينة (لينز) النمساوية.
وكان كاريلو تعاقدت معه الإدارة الهلالية في الصيف الماضي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.
ولعب أندريه كاريلو مع الهلال الموسم الماضي 33 مباراة، وسجل 6 أهداف، و12 أسيست، ويعتبر أكثر لاعب في الهلال صناعة للأهداف.
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