شكرا لقرائتكم خبر عن «اجتماع» يحدد حاجات النصر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

ينتظر أن يعقد عضو الشرف الذهبي داعم إدارة الدكتور صفوان السويكت اجتماعاً مع مدرب فريق النصر البرتغالي روي فيتوريا، للوقوف على استعدادات الفريق وحاجاته خلال الفترة القادمة.

وتشير المصادر إلى أن الإدارة تتجه للإبقاء على أجانب الفريق بشكل كبير لضيق الوقت، إلا إذا تم إيجاد بديل للحارس الأسترالي براد جونز للاستفادة من خانة اللاعب في البطولة الآسيوية، وينتظر الفريق مباراة مهمة أمام الوحدة الإماراتي في دور الـ 16 بدوري أبطال آسيا.

ويضع الحلافي مع مدرب الفريق البدائل في حال عدم إتمام صفقة التعاقد مع لاعب الاتفاق محمد الكويكبي الذي ترفض الإدارة الاتفاقيه بيعه بشكل قاطع، خصوصاً بعد تسريح عبدالرحمن العبود لمصلحة الاتحاد أخيراً وجلب صالح العمري بديلاً عنه في صفقة تبادليه مع نادي الوحدة مقابل المهاجم محمد الصيعري.

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وكان معكسر الفريق في البرتغال قد انتعش بعودة هداف الفريق النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله فجر أمس، الذي انخرط في التدريبات لأول مرة منذ مغادرة اللاعب الرياض بعد تحقيق الدوري.

وسيكون حمدالله ضمن خيارات مدرب الفريق في القائمة الآسيوية مع الحارس الأسترالي براد جونز والبرازيليين مايكون وجوليانو في حال كان بجاهزية لياقية ممتازة، وكان اللاعب ضمن المعسكر الإعدادي لمنتخب المغرب قبيل كأس الأمم الأفريقية وخاض مباراة ودية قبيل مغادرته للمعسكر على إثر خلافه مع عدد من اللاعبين.

ونجحت إدارة السويكت في احتواء مشكلة اللاعب بعد وعود الإدارة السابقة برفع راتبه، إذ زادته مع تمديد عقده ورفع الشرط الجزائي ليبقى اللاعب نصراوياً 4 سنوات قادمة.