شكرا لقرائتكم خبر عن «رالي عسير»: دعم ولي العهد شجع رياضة السيارات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

نوه عدد من المتسابقين المشاركين في الجولة الافتتاحية من بطولة السعودية للراليات الصحراوية 2019 «رالي عسير»، الذي سيقام تحت رعاية أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، خلال الفترة من 31 يوليو الجاري حتى 3 أغسطس القادم، بالدعم المادي المقدم للمتسابقين السعوديين من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، الذي أعلن عنه أخيرا رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان.

وأكدوا أن هذا الدعم سيشكل نقلة نوعية في رياضة السيارات، والراليات بالمملكة، وسيحفز المواهب والشباب على الانضمام لهذه الرياضة.

وثمن المشاركون عبر "الخليج 365" جهود رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وسعيه الدائم والمتواصل لتطوير رياضة السيارات بالمملكة ونقلها لمصاف العالمية.

وأوضح الكابتن خالد الفريحي أن الدعم المادي للمتسابقين يمثل ركيزة رئيسية تضمن استمرارية المشاركة وتطويرها وصولاً للعالمية.

ونوه بدعم الكابتن يزيد الراجحي المتواصل للأبطال، الذي كان أحد أهم أسباب الاستمرار والنجاح.

Advertisements

من ناحيته، قال المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض وقائد فريق الأمن العام للسيارات شاكر سليمان التويجري: «سبق لي المشاركة في رالي عسير 2017، ووجدت حفاوة من قبل المنظمين والقائمين على الرالي آنذاك؛ ما شجعني على تكرار التجربة».

من جهته، أشار الكابتن أحمد القشعمي إلى أن الدعم المادي للمشاركين السعوديين في بطولة السعودية للراليات الصحراوية سيعزز الاستعداد النفسي والفني للبطولة ويبعث روح الحماس بينهم.

وأبدى الكابتن عبدالله الرمال ثقته بأن يحقق رالي عسير وبطولة السعودية للراليات الصحراوية نجاحاً لافتاً، بسبب الخبرات الوطنية، التي باتت تمتلكها المنطقة في تنظيم كبرى الأحداث والفعاليات.

وبين أن الدعم المادي من قبل الاتحاد السعودي للسيارات سيواكبه نجاح تنظيمي.

من جهته، وصف الكابتن خالد الهمزاني بطولة السعودية للراليات الصحراوية بالتظاهرة الرياضية.

وأشار إلى أن الدعم المادي للمشاركين في البطولة كفيل بتعزيز المشاركة الوطنية في رياضة الراليات الصحراوية.