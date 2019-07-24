شكرا لقرائتكم خبر عن «النهضة» يستعد للدوري بمعسكر تونس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النهضة إلى تونس؛ لإقامة معسكر للفريق لمدة 20 يوماً، يتخللها تدريبات صباحية ومسائية، وعدد من المباريات الودية، وذلك في منتجع مرادي حمام بورقيبة.

وترأس البعثة رئيس النادي المهندس لطفي الدوسري، برفقته مسؤول العلاقات العامة خليفة الدوسري، ومديرا الاحتراف طارق العثمان، ومحمد الحمدان، ومدير المركز الإعلامي منير أبوبشيت، إضافة إلى 26 لاعباً.

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من جهته، أوضح رئيس نادي النهضة لطفي الدوسري، أنه على ثقة كبيرة في اللاعبين والجهازين الإداري والفني بنجاح هذا المعسكر.

وقال: «لدينا فريق شاب، ومحترفون أجانب على مستوى جيد، وسيكون للفريق شأن كبير هذا الموسم، ورغم قوة الدوري إلا أن الفريق قادر على أن يعود إلى مكانه الطبيعي».

وكان الفريق وصل إلى تونس بعد رحلة شاقة استمرت أكثر من 20 ساعة، إذ فضل المدرب إراحة اللاعبين بعد الوصول خوفاً من الإرهاق، وتلا ذلك اجتماع مع المهندس الدوسري والمدرب عفوان الغربي مع اللاعبين، الذي طالب بالحرص واللعب بجدية، خصوصاً أن لديهم الكثير ليقدموه.